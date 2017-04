Gäste des luxuriösen Shangri-La At The Shard logieren im

höchsten Gebäude Europas – und genießen selbst aus der

Badewanne eine famose Aussicht. Wir haben uns für einen

Test das Hotel und die Pubs in der Nachbarschaft angesehen.



Regen prasselt gegen die Glasfassade. Drinnen schäumt und duftet es: wohltemperierte Stadtbesichtigung von der Badewanne aus, mit 180-Grad-Blick aus dem 48. Stock: Die London Bridge Station und der sehenswerte Borough Market kauern 250 Meter tiefer zu Füßen des Glasriesen The Shard (= die Scherbe). Ein Stück dahinter steht der Backsteinklotz der gerade durch das neue Switch House erweiterten Tate Modern. Das weltweit meistbesuchte Museum für moderne Kunst steht direkt am Ufer der Themse, über die die eigenwillig designte Millenium Bridge führt, am gegenüberliegenden Ufer ragt die Kuppel der St. Paul’s Cathedral empor.

Sightseeing mit Schaumbad – in der Hauptrolle „The Gherkin“, der 180 Meter hohe Turm von Swiss Re in der City of London St. Paul’s Blick die Zweite – diesmal vom Pool des Hotels aus Blick von der Lobby im 34. Stock – ganz im Hintergrund die Tower Bridge Gegen 17 Uhr füllen sich die Pubs in der Londoner City und unweit der Pendlerbahnhöfe Blick von der Lobby des Shangri-La At The Shard auf Themse, St. Paul’s Cathedral und Millenium Bridge The Shard – die Scherbe – überragt Tower Bridge, Themse und das Rathaus. Der Blick von ganz oben ist großartig

Shangri-La At The Shard

Der Blick von den raumhoch verglasten Zimmern des Shangr-La ist in alle Himmelsrichtungen beeindruckend. Wer das Treiben da unten genauer ins Visier nehmen will, greift zu dem in jedem Raum ausliegenden Fernglas. Für digitale Freuden sorgt das blitzschnelle WiFi. Eine breite Auswahl an Kosmetika von Acqua Di Parma steht im Bad parat – und für den überschätzten Londoner Regen hängt im XXL-Schrank ein Regenschirm.

Londons höchstgelegene Bar wartet im 52. Stock: In der GŎNG Bar haben immer wieder bekannte Barkeeper aus aller Welt Gastauftritte. Bei schönem Wetter sind die Sonnenuntergänge von dort oben sensationell, bei Regen und Dunst hat man den Kopf schon in der Wolkendecke. Buntes Publikum, gute Drinks und recht eklezistisches Design. Die Bar teilt sich die Etage mit dem Fitness Center und dem überschaubar großen Panorama-Pool.

Wo ist die Tower Bridge?

Von Londons berühmtester Brücke ist aus der GŎNG Bar nichts zu sehen. Kein Wunder, die Tower Bridge liegt östlich des Shard. Um sie zu sehen, muss man hinunter in den 35. Stock. Von der „Ting Lounge“ präsentiert sich die fast 250 Meter lange Klapp- und Hängebrücke schon zum Frühstück (mit delikater Asia-Abteilung) in voller Pracht.

Davor funkelt der Sitz des Bürgermeisters von London, ein gekippter, knollenartiger Bau von Sir Norman Foster. Für den scherbenartig im Him­mel endenden The Shard zeichnet der Pariser Kollege Renzo Piano verantwortlich, der den Bau für Investoren aus Qatar entworfen hatte.

„Piano hat das ohne Bezahlung gemacht, bestand aber darauf, die Schlüssel für die Penthouse Suite im 64. und 65. Stock zu bekommen. Die hat er wenige Jahre später für über 80 Millionen Pfund verkauft“, erzählt der Kapitän, der uns tags darauf mit einem der Themse-Cruiser den Fluss hinaufschippert. Der Skipper hat noch mehr in petto: Etwa die Erkenntnis, dass die Tower Bridge bei Lloyds of Lon­don als Schiff versichert sei – der vielen beweglichen Teile wegen.

Die Pubs von Southwark

Zeit für ein paar Pints mit Bodenhaftung. Das nächste Pub, das Bunch of Grapes“ liegt keine 300 Meter vom Hoteleingang. Wenige Schritte weiter erreicht man den Borough Market, auf dem einem vor lauter „homemade“, „fresh food“ & Co. ganz schwindelig wird. Alles sehr öko hier.

Als Fluchtstätte bei so viel nahrungspolitischer Korrektheit bietet sich „The Globe Tavern“ in der Bedale Street mit einer schönen Auswahl an Craft Beer an. Wer er es gern etwas deftiger hat, der marschiert in die Gegenrichtung. Ein Dunst aus Parfüm, Schweiß, Testosteron und verschüttetem Bier wa­bert aus dem Shipwright Arms – einem „Feuchtgebiet“ fünf Gehminuten vom Shard in der Tooley Street.

Weniger deftig geht es im traditionsreichen „George Inn“ zu, das ein Stück die Borough High Street hinab zu finden ist. Das Gasthaus aus dem 17. Jahrhundert mit seiner markanten Galeriefassade gilt als nationales Kulturerbe und zieht Gäste aus aller Welt an.

Nun überragt ihn ein glamouröser Parvenue, der sich gleißend und funkelnd in den Nachthimmel streckt: The Shard. Und da oben plantschen zu dieser Zeit bestimmt einige der 400 Gäste in der Badewanne und star­ren fasziniert auf die nächtliche Skyline.

SHANGRI-LA AT THE SHARD

Superior Shard Rooms im Shangri-La At The Shard kosten ab 440 Pfund, also rund 540 Euro. Das ist viel Geld, dafür gibt es aber einen echten Million Dollar View.

The View from the Shard ist eine Aussichtsplattform im 69. Stock, und damit auf einer Höhe von 244 Metern. Von dort reicht der Blick bis zu 65 Kilometer weit. Tickets kosten 25 Pfund, genau so viel wie für das Millenium Wheel aka London Eye. Der Blick aber ist um ein vielfaches besser. Tickets online vorbestellen.

Gut gemachte Infos und viele Low-Budget-Tipps für Unterkunft und Essen auf der offiziellen Website Londons: visitlondon.com