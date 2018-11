Die Aaaaah-Klasse. Wir haben Singapore Airlines’ Business Class in der A350-900 auf dem Flug von München in die Löwenstadt getestet und fanden sie einfach: shiok



Die A350-900 verbraucht durch moderne Antriebstechnik, leichte Werkstoffe sowie aerodynamisches Design 30 Prozent weniger Kerosin als die 777-200ER. Das moderne Luftreinigungssystem tauscht die Kabinenluft alle zwei bis drei Minuten komplett aus.

Ein Kabinenluftdruck, der dem auf 1.800 Meter Meereshöhe (statt wie üblich 2.800 Meter) entspricht, verbes­sert zusammen mit höherer Luftfeuchtigkeit das Wohlbefinden. Da es an Bord der A350 keine First Class gibt, sitzen Business-Gäste „ganz vorn“. Viel Freiraum durch fehlende Gepäckablage in der Kabinenmitte.

Sitzprobe

Die 42 Sitze der Business Class sind so angeordnet, dass jeder Passagier freien Zutritt zum Gang hat. Abstand: 1,50 Meter. Sitzbreite: 72 Zentimeter – selbst die First-Class-Sitze der Emirates-A380 sind 14 Zentimeter schmaler! Viel Stauraum für Laptop, Handy, Ladekabel und Brille.

Zum Schlafen wird die Rückenlehne nach vorn geklappt und die Sitz-Rückseite wird zur Matratze eines 1,98 Meter langes Betts mit Kopfteil, Bettdecke und Kissen. Die hohe, recht weit nach vorn gezogene Schale des Sitzes garan­tiert gute Privacy.

Schmeckt’s?

Wer besondere kulinarische Präferenzen hat (beispielsweise indisch oder japanisch) oder eine spezielle Diät verfolgt, der reserviert sein Wunschmenü unter Book the Cook. Aber auch die reguläre Karte macht glücklich mit einer Bandbreite von Zander in Riesling-Sahne-Soße bis zur geschmorten Rinderhesse in Thao-Om-Curry.

Die hervorragende Auswahl an Weinen wie Riesling von Hüls oder ein 2015er Heirloom Shiraz sorgt für die nötige Bettschwere. Wer stattdessen arbeiten muss, hält sich mit einigen der Monoarabica-Espresso von Illy wach …

Ablenkung?

Riesiges Angebot an Filmen, Serien, Musik und Spielen – insgesamt mehr als 1.000 Einzeltitel. Der 18-Zoll-HD-Bildschirm ist kein Touchscreen, man steu­ert alles über das Touchscreen-Handheld.

Resümee

Kabine, Essen und Service sind exzellent. Aus gutem Grund wurde Singapore Airlines 2018 von Skytrax vor Qatar Airways und ANA zur „World’s Best Airline“ gekürt. Man mag in der Business Class eines Golf-Carriers (etwas!) günstiger nach Asien kommen, aber sicher nicht so bequem und so schnell (in 11,5 bis 12 Stunden) wie mit Singapore Airlines.

Preisfrage

Business-Class-Flüge nach Singapur gibt es ab 2.966 Euro, in der Premium Economy ist man ab 1.099 Euro dabei. Angebote und weitere Preise finden Sie hier