Die Ex-Olympionikin Julia Bleasdale lebt im Engadin und stellt euch ihr Lieblingsterrain für Trailrunner und Bergwanderer vor: die vielseitige Gebirgsgruppe der Bernina.

„Als ich das erste Mal durch das Roseg-Tal lief, bekam ich beim Anblick des Gletschers und des glasklaren Sees Lej da Vadret Gänsehaut und wusste: Ich habe mein Zuhause gefunden.“ Kurze Zeit später zog Julia, die bei den Olympischen Spielen in London im 5.000- und 10.000-Meter-Lauf startete, nach Pontresina. Ihr Traum von einem Leben im Engadin wurde Wirklichkeit. Hier findet Julia nun tagtäglich ihr perfektes Lauferlebnis, etwa auf der Bernina Tour …

Die Bernina-Gruppe

Die Bernina ist eine Gebirgsgruppe in den zentralen Ostalpen. Ihr höchster Gipfel, der 4.049 Meter hohe Piz Bernina, ist der einzige Viertausender Graubündens.

Wo die Liebe begann …

Die Faszination für die Berge bekam Julia bereits in die Wiege gelegt, denn ihre Eltern sind selbst leidenschaftliche Wanderer. Die Mutter stammt aus Bayern, der Vater ist Engländer, die Liebe der beiden begann gar auf einer Bergspitze. Schon mit sieben Jahren verspürte Julia das Verlangen, schneller vorwärtszukommen als im „normalen“ Wandertempo. Nicht nur des Wettkampfwillens wegen, sondern aus purer Ungeduld und Neugierde, was sich hinter der nächsten Ecke verbergen mag. Ein weiterer Faktor für ihre Entwicklung war der enorme Bewegungsdrang. Dieser führte dazu, dass Julia mit zehn Jahren in ihrer Heimatstadt London eine Laufkarriere begann.

Das Engadin – Eine Herzensangelegenheit

Für ein Höhentraining kam Julia das erste Mal ins Engadin und genoss die klimatischen und geografischen Bedingungen – als Herausforderungen, die sie sich schon immer gewünscht hatte. Wirklich folgenreich für ihr Leben war jedoch das intensive Gefühl, das sie im Val Roseg spürte: Hier ist mein Zuhause! Hier will ich hin.

Als sie dann in Pontresina wohnte, zog es sie immer wieder zum Bernina-Massiv. Anhand der Karte stellte sie fest, welche Strecken sie noch nicht gelaufen war. So rannte sie Stück um Stück der Bernina-Tour. Dabei lernte sie neue Täler wie das Val Poschiavo kennen, die Diavolezza mit ihrem mächtigen Gletscher, die Fuorcla Surlej mit der atemberaubenden Sicht auf die Engadiner Seenlandschaft und das beschauliche Engadiner Dorf Grevasalvas. So fügten sich die einzelnen Puzzleteile zu einem großen Ganzen zusammen und die Umrundung des Bernina-Massivs war geschafft.

Trailrunning ist für Julia nicht nur eine rein sportliche Betätigung. Es ist für sie auch eine Gelegenheit, ihren Körper und Geist besser kennenzulernen und gleichzeitig sich selbst immer wieder herauszufordern.

«Ich stoppe keine Zeit mehr, sondern spüre in mich hinein.» Julia Bleasdale

Es geht um weitaus mehr

Beim Trailrunning geht es nicht nur darum, sich selbst kennenzulernen, sondern auch die Umgebung intensiver wahrzunehmen und einfach den Moment zu genießen. Mal abzuschalten und, vielleicht ganz simpel, über Regenpfützen und große Steine zu springen. Dann wieder anzuhalten, um ein Eichhörnchen zu beobachten. Julia spricht oft vom perfekten Lauferlebnis. Dabei geht es sehr schnell um Schuhe. Julia hat ihre perfekten Schuhe bei der Firma ON gefunden: Diese seien beim Auftreten ganz weich und beim Abstoßen steif und hart, sodass ein schnelles Vorwärtskommen gewährleistet sei.

«So simpel es auch sein mag, aber die Schuhe sind das A und O eines Trailrunners.» Julia Bleasdale

Das Auftreten mit den Schuhen auf den oft ungleichmäßigen Boden lässt Julia einiges wahrnehmen: Zum einen spürt sie deutlich die Beschaffenheit des Untergrunds, zum anderen nimmt sie den eigentlichen Akt des Laufens wahr. Ganz bewusst verändert sie deshalb immer wieder das Tempo, um mit ihrer Wahrnehmung zu spielen.

Wirklich, wirklich perfekt …

… wird es für Julia aber erst, wenn sie ein „Plättli“ serviert bekommt. Auf diesen typisch schweizerischen Holzplatten werden liebevoll regionaler Käse sowie Schinken, Salami usw. angerichtet. Natürlich darf dabei ein Glas Wein nicht fehlen. Viva!

Julia findet ihr perfektes Lauferlebnis im Engadin, weil sie dort alles vorfindet, was die Natur auf kleinstem Raum bieten kann: gewaltige Gletscher und mächtige Gebirge, liebliche Landschaften und prachtvolle Seen, kombiniert mit vier prächtigen Jahreszeiten.

Info

Web

MySwitzerland.com/wandern

MySwitzerland.com/trailrunningengadin

