Das Waadtland am Genfersee gehört zu den wichtigsten Weinregionen der Schweiz. Dutzende Winzer produzieren hier einzigartige Chasselas, Pinot Noir und Gamay.

Auf den Balades Oenotouristiques können Spaziergänger das Terroir (so nennt man das Gelände, von dem der angebaute Wein stammt), die Winzer, ihre Weine und andere Spezialitäten entdecken, wie zum Beispiel bei Catherine Cruchon in der Umgebung von Morges.

Der Spaziergang beginnt und endet in Morges, einem mittelalterlichen Städtchen direkt am Genfersee. Der Weg führt durch das Weinbaugebiet La Côte AOC, vorbei an Schlössern und malerischen Dörfern. Dank der App «Vaud:Guide» verpasst man weder Sehenswürdigkeiten noch Weingüter zum Degustieren. Wäre ja auch zu schade!

Gesunde Böden am Genfersee sorgen für erstklassige Weine

Die „Domaine Henri Cruchon“ gehört zu den berühmtesten Weingütern von Morges. Heute kultiviert die Familie zwanzig verschiedene Rebsorten auf mehr als hundert Parzellen, wobei jede über ein eigenes Terroir, Mikroklima und damit eine eigene Persönlichkeit verfügt. Mehr als die Hälfte der Reben werden biodynamisch bewirtschaftet, das heißt in Einklang mit der Natur und ohne jeglichen Einsatz von chemischen Produkten.

Winzerin aus Leidenschaft

Catherine Cruchon gehört zur dritten Generation des Weinguts und trägt das Handwerk ihrer Familie stolz weiter. „Ich half meinem Vater schon mit acht Jahren bei der Weinlese“, erzählt sie. „Und ich wusste immer schon, dass ich auch einmal Winzerin werden will.“ Nach einer Lehre als Weintechnologin studierte Catherine Önologie. Es folgten Praktika auf Betrieben in den USA, in Südafrika und Israel. Dort hat sie nicht nur viel Wissen über die Weinproduktion gesammelt, sondern auch ihre Weltoffenheit geschult.

«Unsere Weine haben eine eigene Persönlichkeit, sie erzählen eine Geschichte.» Catherine Cruchon

Catherine hat gelernt, die Blätter und Kerne ihrer Chasselas-Trauben zu „lesen“. Ein weißer Kern bedeutet, dass die Trauben noch unreif sind; ein brauner, dass sie bald bereit zur Ernte sind. „Noch wenige Wochen, dann können wir mit der Weinlese beginnen“, sagt die Önologin.

«Wenn wir mit Gästen eine unserer Flaschen öffnen, ist das immer etwas Spezielles. Sie lernen nicht nur den Geschmack der verschiedenen Weine kennen, sondern auch die Geschichten dahinter und die Eigenheiten des Terroirs. Ich liebe solche Kontakte!» Catherine Cruchon

Schweren Herzens …

… trennen wir uns von der Familie Cruchon und wandern weiter auf den Balades Oenotouristiques. Catherine gibt die letzten Tipps mit auf den Weg und zeigt auf der App, wohin der Weg führt. Die App heißt „Vaud:Guide“ und lotst Spaziergänger von Weingut zu Weingut. Auf der Strecke entdecken sie historische Dörfer und eindrucksvolle Schlösser wie das Château de Vufflens. Dazwischen fällt der Blick immer wieder über den Genfersee auf die verschneiten Gipfel der gegenüberliegenden Alpenkette. Auch Gourmets kommen auf ihre Kosten: In Vufflens-le-Château führt der Starkoch Bernard Ravet seine berühmte „L’Ermitage Ravet“. Reservation zwingend!

Ort: Vufflens-le-Château

Distanz: 6 km

Dauer: 3 h 30 min

Schwierigkeitsgrad: Leicht

Info

Mehr Informationen auf der Webseite von Schweiz Tourismus

Web

MySwitzerland.com/wandern

MySwitzerland.com/hikemorges

