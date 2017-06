Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort | All-Inclusive vom Allerfeinsten

Ein angenehmes, sonnenverwöhntes Klima, feine Sandstrände und eine bizarre Berglandschaft – das ist die Kanareninsel Fuerteventura. Im ehemaligen Fischerdorf Corralejo, unweit der imposanten Dünen im Naturpark, liegt das Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort – fast schon ein kleines Dorf inmitten tropischer Gärten.

Auf 65.000 qkm findet der Gast hier alles – Sport, Unterhaltung oder Ruhe und Erholung, ganz nach Wunsch. Zum herrlichen Sandstrand mit zahlreichen Wassersportmöglichkeiten sind es nur 50 m – und zum exquisiten Coco Beach im Schwesterhotel Atlantis Bahía Real*****GL gerade mal 300 m. Die 383 Suiten wurden mit viel Liebe zum Detail neu gestaltet. 7 Pools laden zum Schwimmen ein. Den Gästen stehen insgesamt vier Restaurants zur Verfügung – das „La Scala“ steht ausschließlich den Gästen des “Adults Only Premium Clubs“ zur Verfügung.

Familienspaß im Pool Chill Out Premium-Club im Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort Im Fitness-Club des Hotels können Sie Hanteln schwingen Im Kids-Club ist immer was los Plaza Pool Alta

Sind Sie ein Sport-Freak oder chillen Sie lieber?

Im Suite Hotel Atlantis können Sie beides. Ein professionelles Animations-Team sorgt tagsüber und abends für Spaß und Unterhaltung – genauso können Sie aber auch im „Adults Only Premium Club“ (für Gäste ab 16) auf herrlich bequemen balinesischen Betten einfach nur relaxen und einen erfrischenden Cocktail genießen. Tennis, Beach-Volleyball, Yoga, Schnuppertauchen (kostenlos!) im Pool, Hanteln schwingen im Fitness-Club und, und, und…!

Zwischendurch kann man sich in einer der sechs Bars erfrischen oder eine entspannende Massage im „Atlantis Wellness Center“ genießen. Ach ja, und kostenloses WLAN gibt es natürlich im gesamten Hotelbereich. Vier Restaurants sorgen für Gaumenfreuden. Im „Gaudí“ gibt es ein üppiges Frühstücksbuffet mit Vollkorn- und Diät-Ecke und tropischen Säften … lecker!

Gran Hotel Atlantis Bahía Real Premium Club Lounge im Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort Premium Suite Tapas sind besonders gut im Atrium Grandes Playas de Corralejo

Scharf auf Tapas & Co.?

Dann speisen Sie am besten im „Atrium“ mit seinen köstlichen spanischen Spezialitäten. Liebhaber der asiatischen Küche (und Vegetarier) kommen im „Rambutan Asian & Veggie“ auf ihre Kosten. Und das „La Scala“ bietet den Gästen des „Adults Only Premium Clubs“ ein ganz besonderes Ambiente. Und nach dem Dinner gibt es jede Menge Unterhaltung, bevor man in der Diskothek bis in den frühen abtanzen kann.

Zum exklusiven „Adults Only Premium Club“ haben nur Gäste ab 16 Zutritt – ideal für alle, die eine ruhige und exklusive Atmosphäre bevorzugen. Die 86 Premium-Suiten verfügen u.a. über eine möblierte Terrasse auf einer Fläche von 42 qm. Lassen Sie sich mit einem Willkommensgeschenk überraschen. Strandtasche, eine Auswahl an Kopfkissen, Bademantel und Hausschuhe sowie Wasser, Soft Drinks und Bier in der Minibar stehen ebenfalls zur Verfügung. Kurzum – allerbeste Voraussetzungen für einen erlebnisreichen Urlaub auf der Sonneninsel Fuerteventura!

Buchungen unter reservations@atlantishotels.com

Telefon +34 928 536 151