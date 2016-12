Taiwan | Top-10 Taipei

Tipps für eine Stippvisite von zwei, drei Tagen in Taiwans

Hauptstadt: Sightseeing, zwei schicke Hotels und jede

Menge gutes Streetfood

#1 Longshan Temple: Der von schäbigen 1950er-Wohnblocks umstandene „Drachenbergtempel“ ist einer der beliebtesten Tem­pel in Taipei. Rund um den heiligen Bezirk in der Altstadt Wanhua gibt es viele Wahrsager und kleine Garküchen – sowie jede Menge aufdringlich akquirierende Puffmütter. Sehenswert: die Kräuterstände in der Lane 224, Xi Chang Street.

Wo? | Mit der Metro zur MRT-Station Longshan

Longshan-Tempel Seitenstraße rund 200 Meter vom Longshan-Tempel. Unter den Markisen warten die Nutten und Puffmütter auf arglose Flaneure Bo Pi Liao HIstoric Bloc. Straßenzüge aus der japanischen Kolonialzeit dienen nun als Eventlocation Mango King: süß-kalter Nachschub fürs Hüftgold Nachts unterwegs, immer wieder mit Blick auf den Taipei 101 Hier hat keiner einen Dachschaden! Blick über den CBD

#2 Bo Pi Liao Historic Block

200 Meter östlich des Longshan Temple wurde ein ganzer Häuserblock aus der japanischen Kolonialzeit restauriert. Zu sehen sind dort unter anderem Werke von Nachwuchskünstlern.

Lane 173, Kang-Ding Road

Wo? | MRT Longshan Station

#3 Yongkang Street: Foodies Paradise

Die Ausgänge der MRT-Station Dongmen sind zugepflastert mit Plakaten des „Smoothie House“, für dessen Mango Shaved Ice die Menschen in langen Schlangen stehen. Unser Tipp: Stattdessen ab in den rund 150 Meter entfernten „King Mango“. Statt des gehypten „Yong Kang Sliced Noodles“ empfehle ich gute Südtaiwan-Küche in dem sehr einfachen und günstigen „Fucheng Tainan Seafood Café“: Shrimp Rolls und Reis-Dumplings mit Fischfüllung für kleines Geld.

Wo? | MRT Dongmen

#4 YEN im W TAIPEI

Lunch with a view. Das ausgeflippt gestylte Restaurant „Yen“ im 31. Stock des Hotels „W Taipei“ verwöhnt mit tollem Blick über den CBD = Central Business District. Hier futtert man sich auf hohem Niveau durch alle asiatischen Kulinarik-Biotope.

Wo? | MRT Taipei City Hall

Das Restaurant „Yen“ im 31. Stock bietet zur erstklassiger Asia-Küche schönen Fernblick über die Stadt Zimmer der Kategorie „Wonderful Room“ im „W Hotel Taipei“ mit Blick auf den nur zehn Gehminuten entfernten 101 Taipei Der Pool des „W Hotel Taipei“ für ein paar Entspannungsrunden nach dem Stadtbummel Nachts sollte man das glamouröse Downtown verlassen und einen der Night Markets besuchen Die Spitze des 101 Taipei verschwendet schon mal in den Wolken

#5 Taipei 101

Wer noch mehr und weiter sehen will, marschiert in zehn Minuten „W Taipei“ zum (mit 508 Metern) für kurze Zeit höchsten Gebäude der Welt, dem Taipei 101. Ticket für den Besuch des 89. Stocks und des Freidecks im 91. Stock kostet 500 NTD. An Wochenenden steht man sich in langen Warteschlangen die Füße platt. Im Basement des Turms gibt es eine riesige Shoppingmall mit Food Court und eine Filiale des „Din Tai Fung“. Das sei, so viele Taiwanesen, eines der besten Restaurants ganz Asiens, erinnert vom Ambiente jedoch eher an die „normalen“ Fast-Food-Küchen in der Nachbarschaft.

Bekannt ist das „Din Tai Fung“ für Xiao Long Bao, das sind große, schwer zu essende Teigtaschen mit Fleisch- und Brühefüllung (die wird vor dem ersten Biss zunächst aus dem Teigball geschlürft).

Wo? | MRT Taipei 101

Grüntee-Smoothie mit Roten Bohnen – schmeckt viel besser, als es klingt. Ein Tipp für Maokong-Besucher Blick von einer Teeterrasse des Maokong auf Taipei Maokong steht ganz im Zeichen des in Sichtweite vom Taipei 101 angebauten Tees

#6 Maokong: Tropengrün, Tee, frische Luft

Mit der MRT-Line 1 zum Taipei Zoo. Dann entweder mit der Maokong-Glasboden-Gon­del oder – wegen der kurvigen Fahrt über enge Bergstraßen noch besser – mit dem Bus No. 15 hoch auf den Berg Maokong. Dort warten ein toller Blick über „dschungeliges“ Grün auf Taipeh, Teeterrassen und viele Ausflugscafés und Restaurants, die in trink­barer und essbarer Form heimischen Tees wie dem Tie-Guan-Yin oder Wen­shan Pap-Chung huldigen. Es gibt etwa Tee-Smoo­thies mit Roten Bohnen, frittierte Teeblätter oder Hühnchen mit Teesoße.

Wo? | MRT Taipei Zoo

#7 City-Surfing mit der Metro

Ziellos los – das macht Spaß. Rein in die Metro, fünf bis zehn Stationen raus aus dem Zentrum fahren. Aussteigen und sehen, wo man gelandet ist. Cafés, Wohnblocks, Convenience Stores, Parks, riesige Motorroller-Parkplätze, Spelunken und schicke Shops, kleine Garküchen und Straßenmärkte. Der One-Day-Pass für das gesamte U-Bahn- und Busnetz des MRT kostet 180 NDT, das sind knapp 4,95 Euro. Die Orientierung ist dank genauer Umgebungspläne in den Stationen super einfach. Tickets, Karten und mehr

#8 Taipei Fine Arts Museum TFAM

Nur 1,5 Kilometer sind es vom Tempel des Konfuzius bis zu diesem sehenswerten Museum im Gebäude des früheren United States Taiwan Defense Command. Interessantes Gebäude mit sehr exzentrischer Architektur. Achtung, die Museen der Stadt und der Konfuziustempel sind montags geschlossen!

Wo? | MRT Yuanshan

#9 Raohe Street Night Market

Taipeh hat jede Menge Nachtmärkte. Die sind allabendlich überfüllt, denn Taiwanesen lieben es, sich im dichten Gedränge durch die Gassen zu schieben und „Delikatessen“ zu verkosten. Gut zu erreichen ist der älteste Nachtmarkt der Stadt, der Raohe Street Night Market. Wer es gern größer hat, besucht den Shilin Night Market in und um einen Neubau unweit des Flusses Keelung.

Wo? | MRT Songshan/Jian Tan

Der heißeste Tipp für Suhsi-Liebhaber! Sashimi-Platte im Addiction Aquatic Development AAD mit viererlei Sashimi, Austern, Langusten, Abalone – und frischem Wasabi zum Selbstreiben Innenhof des Taipei Fine Arts Museum TFAM Room with a view im „W Taipei“

#10 Addiction Aquatic Development AAD

Siebter Sashimi-Himmel! Im früheren Fischmarkt Taipei Fish Market locken eine „Sushi Bar“ mit 12 Meter langem Tresen, hinter dem der japanische Sushi-Meister Tadashi Takeda regiert, eine „Seafood Bar“, ein Supermarkt, das Alfresco-Restaurant „Charcoal Grilled Seafood Barbeque“ und das sehr empfehlenswerte, leger designte Indoor-Restaurant „Trésors de la Mer“ mit bestem Seafood. Unser Favorit: Die Sashimi-Platte (1.280 NTD) mit viererlei Sashimi, Austern, Langusten, Abalone – und frischem Wasabi zum Selbstreiben. Keine Kreditkarten! Die Bewohner der großen Becken des Bereichs Live Aquamarine Products sind auf jeden Fall einen längeren Besuch wert.

Wo? | MRT Xingtian Temple

Zimmer im Checkinn, schick und günstig zu haben Hotel Checkinn Frühstück im Hotel Checkinn Chiang Kai-shek Memorial Hall: bräsiger Polit-Prunk vom Feinsten. Muss man wirklich nicht gesehen haben Nachts unterwegs, immer wieder mit Blick auf den Taipei 101 Doppelzimmer im coolen, frisch designten „Checkinn“ gibt es ab 75 Euro – unser Tipp für alle, die mit Stil sparen wollen Junge, urbanes Design, tolle Lage und große Fensterfronten machen das „Checkinn“ zum idealen Hotel für „Townsters“

Das spar’ ich mir: Chiang Kai-shek Memorial Hall

Hässlicher Polit-Prunk im historisierenden China-Style an einem riesigen Platz. Die Monumentalsta­tue des Staatsgründer thront unter einer Riesenkuppel im 1980 eröffneten Oktagon, der Wachwechsel zieht Heerscharen von Schaulustigen an. Vis-à-vis steht das zuckerbäckerhafte „Tor der Großen Zentralität und perfekten Geradheit“, rechts und links des Platzes dominieren die National Concert Hall und das Nationaltheater.

INFO

Checkinn

Das Checkinn ist ein cool designtes Hotel in guter Lage. Es hat große, helle Zimmer, ein schönes Bad, organische Kosmetika und ein legeres Café im Erdgeschoss. Der Preis ist sensationell: Das Doppelzimmer gibt es ab 70 Euro – so viel zahlt man für zweimal Frühstück im „W Taipei“.

W Taipei

Das W Taipei liegt zehn Gehminuten vom Taipei 101 im Central Business District Xinyi über der MRT-Station City Hall. Erfrischend-fröhliches Design von der Lobby und „WooBar“ im zehnten Stock über das Buffetrestaurant „The Kitchen Table“ und die 405 Zimmer bis hin zur „Yen Bar“ ganz oben. Schöner Pool und populärer Nightlife-Treff. Nacht im knapp 43 Quadratmeter großen Wonderful Room ab 250 Euro.

Anreise

Return-Ticket in der super bequemen Premium Economy von China Airlines ab 1.125 Euro, Flüge nur ab Frankfurt