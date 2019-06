Auf 1.000 Kilometer Länge erstrecken sich die Drakensberge (Drachenberge) im Osten des südlichen Afrikas. Die grünen Hänge, vielgestaltigen Berge und Felsen und eine einzigartige Pflanzen- und Tierwelt machen das Gebirge zu einem besonderen Ziel für Outdoor-Freunde.

Die Reisebloggerin Kathrin Heckmann (Fräulein Draussen) hat als Mitglied der Tatonka Trekkin’ Crew die wilde Bergwelt erkundet. Es ist ein aufregender Moment, als ich nach fünf Stunden Autofahrt durch das flache Land zum ersten Mal die steil aufragenden Felswände der Drakensberge am Horizont erkennen kann. Wie eine gigantische Festung aus Stein erheben sich die höchsten Berge des südlichen Afrikas aus der Ebene. Je näher wir kommen, desto beeindruckender werden ihre Ausmaße und ihre wilde Schönheit. Und desto größer der Respekt vor dem, was uns in den kommenden Tagen erwartet.

Drakensberge: Die Wildnis ruft

Insgesamt elf Tage lang wollen wir zu Fuß auf dem Dach Südafrikas unterwegs sein und dabei alles auf dem Rücken tragen, was wir zum Leben brauchen. Für dieses Vorhaben habe ich den Yukon 50+10 gewählt, in dem mein 3-Jahreszeiten-Zelt, ein warmer Schlafsack und die Isomatte, wetterfeste Kleidung, Kamera-Ausrüstung und Verpflegung für sechs Tage Platz finden. Auf halber Strecke werden wir Nachschub an Essen hoch in die Berge gebracht bekommen – unser einziger Kontakt zur Außenwelt in der gesamten Zeit. Denn die Drakensberge sind ein wilder Ort, Annehmlichkeiten wie Hütten oder ausgebaute Wanderwege sucht man in den Hochebenen vergeblich. Und genau das macht sie zu einem Paradies für Trekking-Abenteuer.

Im Angesicht der Kaltfront

Pünktlich zu unserem Tourstart erreicht eine Kaltfront die hohen Lagen der Drakensberge und bringt eisigen Wind, Nebel sowie Regen, Schnee und Hagel mit. Hier oben auf über 3.000 Meter muss man auch im Sommer mit allem rechnen, was das Wetter zu bieten hat. Aber wir sind bestens ausgerüstet, und wenn die Wolken aufreißen und den Blick freigeben auf die weiten Ebenen, die zackigen Felstürme und schroffen Klippen, bekommen wir eine erste Ahnung von der faszinierenden Landschaft, in der wir dort unterwegs sind.

Ukhahlamba nennen die Zulu das Gebirge, was so viel wie „Wand der aufgestellten Speere“ bedeutet. Diese Wand stürzt bis zu 1.000 Meter in die Tiefe, und mit ihr die Tugela Falls, der zweithöchste Wasserfall der Welt. Die Abbruchkante wird in den kommenden Tagen grob unsere Route vorgeben.

Pures Wanderglück

Schon am nächsten Tag überrascht uns das Wetter erneut, als plötzlich die Wolken weichen und den Himmel frei machen für die Sonne. Wir nehmen sie dankbar an, legen uns ins Gras, halten die Füße in einen Gebirgsbach, trinken Kaffee und sehen den Geiern zu, die ihre Kreise über der Felswand ziehen. Pures Wanderglück eben!

Der Zeitplan für unsere Tour ist nicht allzu eng getaktet und lässt uns genug Freiraum, die Drakensberge in all ihrer Schönheit zu genießen. Manchmal kommen wir schon am frühen Nachmittag an unserem geplanten Übernachtungsplatz an, bauen in aller Ruhe die Zelte auf und erkunden nach dem obligatorischen Snack die Gegend. Steigen auf kleine Gipfel in der Nähe oder laufen vor zur Kante und beobachten die Wolken, die unaufhörlich über die Felsen wabern, bis sich der Himmel lang­sam pink färbt und die Sonne, begleitet von schillernden Farben, hinter dem Horizont verschwindet.

Höhle mit Aussicht

Wanderhütten gibt es oben in den Drakensbergen zwar nicht, dafür aber Felshöhlen, in denen man übernachten kann. Eine der spektakulärsten ist Roland’s Cave, mitten in einer Steilwand und nur über einen schmalen, ausgesetzten Pfad erreichbar. Hier rollen wir unsere Isomatten und Schlafsäcke aus – rechtzeitig, bevor das Gewitter kommt. Vor Wind und Wetter geschützt, betrachten wir die dunklen Wolken, später den imposanten Sternenhimmel und am nächsten Morgen den wohl schönsten Sonnenaufgang der gesamten Tour. Ein „Room with a view“ wie aus dem Bilderbuch!

Auf den höchsten Berg Südafrikas

3.450 Meter ragt der Mafadi in den Himmel und ist damit der höchste Berg Südafrikas. Sonderlich spektakulär wirkt er mit seinem flachen und weitläufigen Gipfel zwar nicht, aber die Aussicht von oben ist es umso mehr. Zu drei Seiten breitet sich die endlose Bergwelt der Drakensberge vor unseren Augen aus und auf einer Seite das weite Tiefland Südafrikas. Hier und da lassen sich Siedlungen und Straßen ausmachen. Bestandteile einer Welt, die in diesem Moment von unserer nicht weiter entfernt sein könnte.

Als wir am letzten Tag zum ersten Mal über die Kante steigen, an deren Rand wir so lange entlanggewandert sind, werde ich doch ein bisschen wehmütig. Immer wieder schaue ich während des Abstiegs über den steilen, steinigen Pass zurück. „Unsere“ Drakensberge aus dieser Perspektive zu sehen, ist ein ungewohnter, aber mindestens ebenso grandioser Anblick. Der Abschied von der Bergwelt da oben fällt uns wirklich nicht leicht, aber die Vorfreude auf eine heiße Dusche und einen extra großen Vanille-Milchshake gewinnt allmählich doch die Oberhand.

Sieben gute Gründe für den Trekkingrucksack Yukon von Tatonka

Ideal für Trekking, Backpacking und Reisen

Überragende Passform dank einstellbarem Tragesystem

Exzellente Lastübertragung

Robuste und langlebige Materialien

Unisex-Modell: drei Größen

Damenmodell Yukon Women: zwei Größen

Faire und transparente Produktion

Weitere Informationen finden Sie unter

tatonka.com/yukon

Weitere Stories, die das Leben schreibt, unter the-trekkin-crew-stories.tatonka.com