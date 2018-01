200 Meter über dem nicht enden wollenden Hochhausmeer Tokios lockt das erste sogenannte City Retreat der edlen Hotelmarke „Aman“. Wir testeten das extravagante Luxusresort Aman Tokyo für zwei Nächte.



Aman pickt sich im besten Sinn des Wortes weltweit die Architektur-Rosinen aus dem Immobilienkuchen – und verlässt mit Tokio seine bis dato bevorzugten Biotope.

Bekannt ist Aman für kleine, zurückhaltend und kontextuell designte Luxusresorts. Mal in früheren Palästen wie in Peking und Venedig, mal als Tented Camp oder in einem Insel­dorf wie in Montenegro.

Große Kulisse aus jedem der Zimmer Für die Liebhaber dicker Luft – der Cigar Room Hunderte Quadratmeter Reispapier wurden für die Lobby verarbeitet Reduziertes Design, wertvolles Holz, kein Chichi – und vor dem Betreten der Suite ziehen die Gäste die Schuhe aus

In Japans Hauptstadt hat man sich Ende 2014 für das Aman Tokyo die obersten sechs Stockwerke des Otemachi Tower über dem gleichnamigen Knotenpunkt von fünf U-Bahn-Linien gesichert.

Weniger ist mehr. Und bitte: Schuhe aus!

Bestlage und umwerfendes „Minimalism“-Design bis ins kleinste Detail erwarten den Gast im Aman Tokyo. Fein gemasertes Holz von Baum-Aralien wurde für die Wandpaneele und Möbel verwendet. Die Wände in der von einem Washi-Papier-Kubus gekrönten Lobby sind aus Basalt, die „Onsen-Wanne“ auf dem Zimmer aus hartem Granit.

Die hellen Böden aller Suiten sind aus massiver Kastanie – und wie in Japans Haushalten üblich, zieht man vor dem Betreten die Schuhe aus. Das Bad ist durch Washi-Schiebetüren vom Wohnraum abgetrennt.

Kein Chichi belästigt das Auge, einzige Zier ist eine Carre-Moji-Kalligrafie an der Wand.

Fern-Sehen ohne TV. Guten Morgen, Fuji!

„Das Daybed vor dem raumhohen Fenster ist eine Hommage an den Engawa traditioneller Häuser, eine Art Gartenveranda zwischen Wohnraum und Patio“, erklärt die Presse-Dame Satoko Iwakabe. Dem Gast des Aman Tokyo öffnet sich von dort ein Blick in den Abgrund und auf die Dächer Hunderter Wolkenkratzer.

Ob im langen Pool, beim Bad im Onsen oder beim Dinner – grandios ist die Aussicht über Tokios glamouröse Skyline immer. Vom heiligen Berg Fuji (3.776 Meter hoch und formvollendet) über den nachts wild illuminierten Sky Tree (634 Meter hoch) und den altehrwürdigen Tokyo Tower (fast 333 Meter hohe Eiffelturm-Kopie) bis zu den Kaiserlichen Gärten reicht der Blick.

Die 40 „kleinsten“ Zimmer des Aman Tokyo sind alle über 70 Quadratmeter groß – und somit von einer für das eigentlich immer und überall beengte, ausgesprochen platzarme Tokio geradezu obszönen Großzügigkeit.

Ist doch gemeinhin die Kunst gefragt, auf engstem Raum formvollendete Wohnlösungen zu finden, die Architekten wie Atelier Tekuto, Fuse Atelier Kuma oder Mizuishi und deren abgedrehte Micro Homes (auf Japanisch: Yosho-jutaku) zu kreativen Höchstleistungen treiben. Jeder Quadratmeter Platz wird maximal ausgenutzt, auch unter Eisenbahnschienen. Dort warten wunderbare Garküchen, die Sushi, Gegrilltes und anderes anbieten.

INFO

Anreise

Am schnellsten (11,5 Stunden) geht es mit einem der täglich vier Direktflüge von ANA ab München, Düsseldorf und Frankfurt nach Tokio. Ab 560 Euro. Japan Airlines bietet im Code-share mit Finnair viele schnelle Verbindungen nach Japan. In die Stadt geht es vom Flughafen Narita am schnellsten in 40 Minuten mit dem Keisei Skyliner bis zum Bahnhof Ueno oder mit dem Narita Express N’EX.

Das Aman Tokyo

Sensationelles, perfekt gemachtes Designstück in den oberen Etagen des Otemachi Tower. Japanisches Flair, sehr gute Küche, schönes Spa. Intelligenter Luxus auf höchstem Niveau. Suite ab 550 Euro. Besonders opulent ist die Lobby.

Weitere Tests von Stadt-Hotels und Chalet Resorts: