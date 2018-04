Abenteuer, Reisen und Lesen – was gibt es Schöneres, als sich mit einem guten Buch in fremde oder abenteuerliche Welten zu stürzen? eReading bietet dafür besonders viele Möglichkeiten, egal ob Reiseführer oder Krimi.

Auf den Lesegeräten ist genügend Platz, um immer den richtigen Lesestoff im Gepäck zu haben. Der Experte für alle Themen rund ums eReading ist tolino. Hinter dieser Marke verbergen sich die größten deutschen Buchhändler Thalia, Weltbild und Hugendubel sowie Libri mit über 1.000 angebundenen, unabhängigen Buchhandlungen. In diesem Jahr feiert tolino bereits sein fünfjähriges Bestehen. Obwohl es tolino in dieser Zeit gelungen ist, immer mehr Menschen vom digitalen Lesen zu überzeugen, stellen sich manche Liebhaber des gedruckten Buchs noch immer die Frage: Warum sollte sich eReading für mich lohnen?

Perfekter Begleiter für die Reise

Die Gründe, zum eReader zu greifen, sind vielfältig. Digitales Lesen auf handlichen eReadern schenkt Freiheit und Mobilität. Denn die Lesegeräte sind leicht, speichern aber problemlos mehrere Tausend Bücher. Damit garantieren sie geringes Gepäck für alle, die gerne ausreichend Lesestoff in den Koffer packen. Das sind beim Reisen Vorteile, die sich bemerkbar machen.

Dank des großen Speichers beispielsweise des tolino epos, dem neusten tolino eReader mit Platz für über 6.000 Bücher, muss kein Buch mehr aus Platzgründen zu Hause bleiben – sie kommen einfach alle mit! Für Reisen ist der tolino epos ebenso wie seine Vorgänger übrigens ein toller Begleiter. Er ist flach und leicht und passt somit perfekt ins Handgepäck. Die smartLight-Technologie ermöglicht es, zu jeder Tageszeit entspannt und augenschonend zu lesen, nachts bietet der eReader eine integrierte Beleuchtung. Dank des besonderen Displays ist Lesen auf eReadern anders als bei Tablets auch bei direkter Sonneneinstrahlung am Strand kein Problem. Man liest immer kontrastreich wie auf Papier. Zudem ist der tolino wassergeschützt. Daher verzeiht er problemlos einen kurzen Tauchgang ins Wasser. Somit wird auch das Lesen am Pool oder Strand zum unbeschwerten Vergnügen.

Immer das richtige Buch im Gepäck

Welches Buch soll mit auf die Reise? Wer sich an den Empfehlungen seines Buchhändlers orientieren will, ist mit dem neuen eBook-Abo tolino select gut bedient. Damit kommen jeden Monat automatisch vier neue Bücher auf den tolino, die gleich mit zum Strand genommen werden können. Was den Urlaub noch mehr versüßt? Die ersten vier Bücher im Startmonat gibt es gratis. Die eBooks können monatlich aus 40 vorgeschlagenen Empfehlungen ausgewählt werden – von Romanen über Krimis und Romance- bis zu Fantasy-Titeln.

Ob kurzer City-Trip, entspannender Strandurlaub oder Auszeit auf Balkonien – eReading bietet zahlreiche Vorteile, die sich besonders auf Reisen und Abenteuern auszahlen. So lässt es sich im Urlaub gleich noch besser entspannen.

Weitere Informationen finden Sie unter mytolino.de