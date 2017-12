Exotische Trauminseln, goldene Sandstrände, tropischer Regenwald, das Great Barrier Reef mit seiner farbenfrohen Unterwasserwelt, Begegnungen mit Aborigines und das rote Outback – bunter geht es nicht. Wir stellen Ihnen unsere Top 7 der Wildlife-Erlebnisse im Norden von Queensland vor!

Zu Gast bei den Baumkängurus

Gäste der Lumholtz Lodge in den Atherton Tablelands wohnen umgeben von 60 Hektar privatem Regenwald mitten unter Wal­labys, Baumkängurus, Possums und vielen Vogel­arten. Lodge-Besitzerin Margit Cianelli, eine ehemalige Tierpflegerin aus dem Stuttgarter Zoo, kümmert sich rührend um die verwaisten und verletzten Wildtiere.

Schwimmen mit Zwergwalen

Im Juni und Juli ist Zwergwal-Saison (Minke Whales) in Queens­land. Die sanften Riesen werden bis zu acht Meter groß und zwischen fünf und sechs Tonnen schwer. Auf Aus­flügen ab Cairns und Port Douglas kann man den „Zwergen“ ganz nahe kommen.

Kasuare rund um Mission Beach

Der beliebte Badeort Mission Beach, zwei Stunden südlich von Cairns gelegen, bietet Strand-Idyll pur. Mit etwas Glück begeg­net man im direkt anschließenden Regenwald – oder auf dem Weg dorthin – dem seltenen Kasuar. Besonderes Merkmal des flugunfähigen Vogels ist der markante helmartige Auswuchs auf dem Kopf.

Great Barrier Reef mit Tauchhelm

Als „SeaWalker“ vor Green Island in Aktion: Mit einer glä­sernen Taucherglocke auf den Schultern (dem Tauchhelm wird Sauerstoff zugeführt) „wandert“ man durch die eindrucksvolle Unterwasserwelt und be­gegnet dabei zahlreichen farbenfrohen Fischen und Korallen. Touristen über­nachten entweder im Insel-Resort oder kommen als Tagesbesucher ab Cairns.

Weltklasse-Tauchspot

Lizard Island gilt als Paradies für Unterwasser-Fans im Norden von Queensland. Das Cod Hole zählt zu den besten Tauchspots der Welt. Rund um das Fünf-Sterne-„Lizard Island Resort“ gibt es wahnsinnig schöne Traum­strände.

Frühstück mit Krokodilen

Im Wildlife Habitat Port Douglas bewegen sich Tiere und Besucher in einem gemeinsamen Areal. Hier lassen sich Koalas kuscheln und Kängurus füttern. Spannend sind auch die Angebote „Breakfast with the Birds“ und „Picnic with the Parrots“ (Papageien). Auch bei Hartley’s Crocodile Adventures zwi­schen Palm Cove und Port Douglas können Touristen mit den Parkbewohnern frühstücken: „Breakfast with the Crocs“ (Krokodile) und „Breakfast with the Koalas“ versprechen einmalige Erlebnisse.

Neues Aquarium in Cairns

Nun hat auch die Stadt Cairns ihr eigenes Aquarium. Mitten im Zentrum liegt das futuristische Gebäude. Urlauber können trockenen Fußes die vielfältige Unterwasserwelt mit ihren bunten Fischen und Korallen erleben. Es gibt auch „Behind the Scenes“-Touren sowie die Möglichkeit, im Aquarium zu übernachten („Sleep with the Sharks“).

Hier finden Sie noch mehr Reise-Anregungen zu Queensland und einen Queensland-Blog sowie Tipps für den Norden des Bundesstaates.

Ihr wollt viele weitere spannende Reportagen zu unseren Zielen lesen und von vielen reportergetesteten Tipps und Adressen in den Info-Guides profitieren? Dann empfiehlt sich unser flexibles Zeitlos-Abo oder eines unserer attraktiven Prämienabos

Um unser Magazin als E-Paper zu lesen, einfach die kostenlose App holen und Wunschausgabe (4,99 Euro) laden. Hier geht’s – natürlich nur mit mobilen Endgeräten – direkt zu den Stores von Apple, Google und Amazon