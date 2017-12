Captain’s Dinner, Krawattenzwang und Plüsch sind in der Kreuzfahrt passé. Mehr denn je setzen die Reedereien auf Style, Design, Action und Luxus. Wir stellen Ihnen hier und in der Folgeausgabe die spannendsten neuen Schiffe vor

Die Expeditionsjacht bietet Platz für 228 Gäste in 114 Suiten mit Butler-Service. Sechs Restaurants stehen für kulinarische Genüsse zur Verfügung – wie „Degustation Dining“ im „Chef’s Table“ (2) – und 470 Quadratmeter Spa-Bereich zum Relaxen. Cocktails werden im Yacht Club serviert. Ferner gibt es für den Zeitvertreib an Bord einen Indoor- und Outdoor-Pool, Fitnessstudio, eine Bibliothek oder ein Theater. Für Exkursionen stehen zwei Hubschrauber, ein Mini-U-Boot, Zodiacs, E-Bikes und Kajaks zur Verfügung. Elftägige Kreuzfahrt in die Antarktis ab Ushuaia ab 15.138 Euro (exklusiv über Vista Travel, vistatravel.de)

„Chef’s Table“ ist nur eines von sechs exklusiven Restaurants an Bord Für Exkursionen steht auch ein kleines Unterseeboot zur Verfügung Cocktails schlürfen im stylishen Yacht Club

Das neue Schiff der Kussmund-Flotte geht ab Dezember 2018 auf Fahrt. Es kann umweltschonend mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden. Mit seinen 2.500 Kabinen für 5.200 Gäste, davon neu die Penthouse Suite, wird es größer sein als alle Schwesterschiffe. Das Day Spa lädt zum Entspannen ein, zum Baden auch bei Schlechtwetter der überdachte Beach Club. 17 Restaurants, etwa „Best Burger @ Sea“, für Speis und Trank, Unterhaltung im Showroom. Zehntägige Kreuzfahrt von Hamburg nach Teneriffa ab 995 Euro

Im Best-Burger-Restaurant können sich Gäste ihren Lieblings-Burger selbst zusammenstellen Der Wellness-Bereich Body & Soul erstreckt sich über zwei Decks und bietet neben Saunen, Massagen und Beauty-Anwendungen auch Whirlpools, Kaminzimmer und Tepidarium Die luxuriöse Penthouse Suite ist über 50 Quadratmeter groß Theatrium für Aida-exklusive Shows wie Musicals und Comedy

Der neue MSC-Cruiser wird ab Mai im Mittelmeer unterwegs sein. In 2.070 Gästekabinen kann er bis zu 5.300 Passagiere mitnehmen. Markantes Feature des Ferienschiffs ist der Aqua-Park mit insgesamt vier Wasserrutschen: auf der Steuerbordseite zwei Highspeed-Rutschen, auf der Backbordseite eine Kombination aus Wasserrutsche und Videospiel. Ein weiterer Hingucker ist das Heck, dessen geschwungene Kurven an die Art-déco-Architektur von Miami erinnern soll. Eine verglaste Promenade auf den unteren Decks, mit Restaurants und Geschäften, läuft rund um das Schiff, sodass die Passagiere dort immer das Meer im Blick haben. Hungrigen Gästen stehen auf der „MSC Seaview“ 20 Bars und neun Restaurants zur Verfügung, zu denen Haupt-, Buffet- und Spezialitätenrestaurants gehören. Heimathäfen werden Genua, Marseille und Barcelona sein. Achttägige Kreuzfahrt westliches Mittelmeer ab 739 Euro

Großer Aqua-Park mit Highspeed-Wasserrutschen Das markante Heck soll an die Art-déco-Architektur von Miami erinnern, davor der South Beach Pool Eine verglaste Promenade auf den unteren Decks läuft um das ganze Schiff herum In den komfortablen Gästekabinen haben insgesamt bis zu 5.300 Passagiere Platz

Schön auf dem Teppich bleiben … Wenn es sich dabei um einen fliegenden handelt, kann das sehr wohl spannend sein. Wie auf der neuen „Edge“ für 2.918 Passagiere. Die Magic Carpet genannte, frei schwebende Plattform lässt sich über mehrere Decks bewegen für verschiedene Funktionen: Einmal dient sie als Restaurantbereich, das andere Mal erweitert sie die Pool-Landschaft. Außergewöhnlich auch die Suiten: Die Edge Villas bieten beispielsweise viel Aussicht dank raumhoher Fenster auf zwei Etagen, die Iconic Suites verglaste Balkone. Immer ein beliebter Treffpunkt: der Rooftop Garden. Sieben Nächte östliche Karibik ab 980 Euro

Die Edge Villas bieten mit ihren raumhohen Fenstern gute Ausblicke aufs Meer Freie Sicht in den Iconic Suites dank verglaster Balkone Nahe dem Swimmingpool gibt es sechs „Cabanas“ für vier bis sechs Personen, die gemietet werden können Die Magic Carpet genannte Plattform lässt sich über mehrere Decks hinweg bewegen

Action rund um die Uhr für 4.000 Gäste: Mit Laserpistolen spielen Passagiere Räuber und Gendarm mit Science-Fiction-Appeal oder sie testen ihre Fähigkeiten als Rennfahrer auf der Kartbahn, die sich über zwei Ebenen im hinteren Schiffsteil erstreckt. Auch in einem Aqua-Park mit Wasserrutschen kann man sich austoben – oder beim Tanz im „Manhattan Room“. Siebentägige Kreuzfahrt nach Alaska ab Seattle ab 1.549 Euro

Mit Laserpistolen an Deck Räuber und Gendarm spielen Das große Restaurant „The Manhattan Room“ dient auch als eleganter Ballsaal Mehr als 50 Spezialbehandlungen werden im Mandara Spa angeboten Am hinteren Schiffsteil erstreckt sich eine Kartbahn über zwei Ebenen

Die ersten zwei der insgesamt vier Expeditionsjachten werden ab Mitte 2018 in See stechen. Sie sind jeweils ausgelegt für maximal 184 Passagiere und auch tauglich für Polarregionen. Je zehn Schlauchboote stehen für Exkursionen zur Verfügung. Highlight: die Blue-Eyes-Lounges (2), in denen Gesänge von Walen, mittels Hydrophonen im Umkreis von fünf Kilometern aufgenommen, zu hören sein werden! Delfine werden von Unterwasserkameras gefilmt und per Videowand gezeigt. Außerdem an Bord: stylishe Lobby, Sauna, Infinity-Pool und ein kleines Theater. Acht Tage Island-Umrundung ab 4.610 Euro

Designer-Sauna für Wellness an Bord Futuristisch gestylte Lobby Je zehn Schlauchboote stehen für Exkursionen bereit Unterwasser-Lounge Blue Eye: Hier sollen die Gäste die Gesänge von Walen, mittels Hydrophonen im Umkreis von fünf Kilometern aufgenommen, hören können

Ihr wollt viele weitere Reportagen aus aller Welt lesen und von vielen reportergetesteten Tipps und Adressen in den Info-Guides profitieren? Dann empfiehlt sich unser flexibles Zeitlos-Abo oder eines unserer attraktiven Prämienabos

Um unser Magazin als E-Paper zu lesen, einfach die kostenlose App holen und Wunschausgabe (4,99 Euro) laden. Hier geht’s – natürlich nur mit mobilen Endgeräten – direkt zu den Stores von Apple, Google und Amazon