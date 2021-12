Urlaub 2022 | Besondere Reiseziele nach der Pandemie

Urlaub 2022 noch keine Idee? Ob nah oder fern, Abenteuer oder Entspannung: Bei folgenden Reiseideen für das Jahr 2022 ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Panama Urlaub 2022: Für Inselerkunder und Surf-Fans

Panama ist weltbekannt bekannt für den gleichnamigen Kanal, beherbergt darüber hinaus aber auch mehr als 1.600 Inseln und eignet sich damit perfekt für einen Insel-Hopping-Urlaub. Neben Taboga Island, der Blumeninsel, ist der Golf von Chiriquí mit dutzenden abgelegenen Inseln ein Muss.

Das Gebiet begeistert nicht nur mit Traumstränden, sondern auch mit einem der dichtesten Mangrovenwälder Mittelamerikas. Auch Surf-Fans kommen in Panama auf ihre Kosten. Mit über 2.400 Kilometern Küstenlinie gibt es zahlreiche Spots, um die perfekte Welle zu erwischen – sowohl im Pazifik als auch im karibischen Meer.

Playa Morrillo zählt zu den beliebtesten Surf-Spots und ist berühmt für den “Morrillo Break”, der zu den beständigsten in Panama zählt.

Weitere Informationen unter www.visitpanama.com.

Belize Urlaub 2022: Für Abenteurer, Taucher und Naturliebhaber

Das zweitkleinste Land Mittelamerikas galt bislang als absoluter Geheimtipp und wurde nun von National Geographic und Lonely Planet zu einem der Top-Reiseziele im Urlaub 2022 ernannt. Höchste Zeit also, um ins vielfältige Belize zu reisen.

So freuen sich Natur-Fans über 17 Nationalparks und Wildschutzgebiete, die exotische Tiere wie Pumas, Tapire sowie Jaguare und über 500 Vogelarten beheimaten. Abenteurer können den Dschungel per Zip-Line in luftiger Höhe von etwa 20 Metern erkunden.

Ein weiterer Adrenalin-Kick: Im Schein einer Stirnlampe erkunden Reisende das Höhlensystem von Belize, überqueren unterirdische Flüsse und stoßen dabei vielleicht sogar auf Relikte aus vergangenen Mayazeiten.

Zudem begeistert Belize Taucher mit dem zweitgrößten Riffsystem der Welt, welches zum UNESCO Weltnaturerbe gehört und Lebensraum für etwa 500 Fischarten, darunter Haie, Rochen sowie Schildkröten bietet.

Ein weiteres Highlight ist das Great Blue Hole, ein großes Sinkloch, das sogar vom Weltall aus zu sehen ist und vom französischen Meeresforscher Jaques-Yves Cousteau zu einem der besten Tauchplätze der Welt erklärt wurde.

Weitere Informationen unter www.travelbelize.org.

Sandals Resorts: Für Paare, die sich nach einer romantischen Auszeit sehnen

Türkisfarbenes Meer, weiße Sandstrände, hohe Palmen und Entspannung pur: Die Karibik steht bei vielen auf der Bucket-List. Sich auf Jamaika auf die Spuren von James Bond begeben, mit den schwimmenden Schweinchen auf den Bahamas plantschen oder die Kunst und Kultur im bunten Curaçao erleben: Die verschiedenen Karibikinseln bieten unzählige Möglichkeiten.

Vor Ort machen die luxuriösen Sandals Resorts, die auf sieben Inseln vertreten sind, den Traumurlaub perfekt. Speziell auf Paare ausgerichtet, bieten die Resorts mit ihrem Luxury-Included-Konzept alles für eine besondere, romantische Zeit.

Zu den Highlights im kommenden Jahr zählen die Wiedereröffnung des komplett neugestalteten Sandals Royal Bahamian im Januar und die Neueröffnung des Sandals Royal Curaçao im April 2022.

Weitere Informationen unter www.sandals.de.

Paros , Milos, Delos – Kleine Perlen der Kykladen

Griechenland hat hunderte von Inseln und somit jede Menge Alternativen zu den Hotspots im Griechenland Urlaub. Wie wäre es mit einem Urlaub 2022 auf Paros , Milos oder Delos – den kleinen Perlen auf den Kykladen. Milos ist eine winzige Insel mit über 70 Stränden im Südwesten der Kykladen.

Die Vegetation ähnelt hier zwar der Mondoberfläche, jedoch gibt es unglaublich schöne und ruhige Strände. Auf Paros liebt man im Sommer das lockere Leben. Für die richtige Feierlaune sorgen die belebten Strandbars und Clubs der Insel.

Ruhiger geht es auf der kleinen und abgelegene Insel Antiparos zu. Mit einer Schiffsfahrt von weniger als 2 Kilometern erreicht man die Insel, die mit ihren kleinen Cafes zum Verweilen und genießen einlädt.

Die Insel ist ideal für Naturliebhaber, die zwischen Sardbäumen zu wandern möchten oder beim Schnorcheln Seeigel und andere Meeresbewohner zu sehen möchten.

Griechenland ohne Antike geht nicht. Hier lohnt sich ein Inselausflug nach Delos. Die Insel Delos ist einer der bedeutendsten archäologischen, geschichtsträchtigsten und mythologischen Regionen in Griechenland.

Diese unbewohnte Insel liegt an der Westküste von Mykonos und ist wie ein Freilichtmuseum und ein Themenpark mit Tempel- und Hausruinen, Skulpturen und mythologischen Geschichten.

Weitere Informationen unter www.discovergreece.com

Finnland Urlaub 2022

Finnland hat ein wohltuendes Kontrastprogramm im Skandinavien Urlaub 2022. Jyväskylä ist das Zentrum des finnischen Hausboottourismus. In luxuriösen Booten, viele davon mit eigener Sauna, schippert man von hier aus über den Päijänne See. Nachts ankert man vor einsamen Inseln und tagsüber badet man im See.

In Finnland kann man sich auch ohne „Kapitänspatent“ ans Steuer setzen – Platz ist im Land der 1.000 Seen genug. Entsprechend müssen zum Übernachten keine Häfen oder vorbestimmte Ankerplätze angesteuert werden. Man sucht sich einfach seine Lieblingsinsel aus und setzt dort den Anker.

Inselhopping geht auch mit dem mit dem Fahrrad. Das kann man im Finnland Urlaub auf dem Schären-Ringweg vor Turku machen. Die ersten Inseln auf diesem Rundweg erradelt man sich noch ganz bequem über Brücken. Weiter draußen geht’s dann weiter mit (meist) kostenlosen Fähren von Insel zu Insel.

Besonders schön sind Iniö und Houtskär, denn dort ist das Festland und damit auch die Hektik des Alltags am weitesten entfernt.

Weitere Informationen unter www.visitfinland.com

