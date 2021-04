Wohnmobil Urlaub im Selbstversuch. Unser Autor reist gern mit kleinem Gepäck in schnellen Autos und übernachtet am liebsten in schönen, großzügigen Hotelzimmern. Er ist alles andere als ein natural born Wohnmobilist. Aus Neugier fuhr er mit einem Sieben-Meter-Koloss durch Dänemark. Ist das Alternative für den Urlaub dieses Jahr?



Oh mein Gott! Das Teil ist riesig. Und wertvoll! Fast 80.000 Euro kostet der Hymer ML-I 580 in der Basisausstattung. Und heiß ist es da drin! Am Tag der Übergabe in Bad Waldsee brennt die August-Sonne vom Himmel. Drinnen: Backofentemperatur. „Hat der Klima?“, will ich wissen. „Nur, wenn er fährt.“ Ok, denke ich mir, bei Hitze werde ich den ganzen Urlaub fahren müssen, nie stehen bleiben. Oder doch lieber den kühlen Norden ansteuern? Dänemark etwa. Das kleine Land zwischen Nord- und Ostsee ist entspannt, zählt sage und schreibe 449 „Campingpladser“ und gilt als Camper-Paradies. Alle 95 Quadratkilometer ein Platz.

Versorgen, entsorgen, sichern

Lektion eins für den Wohnmobil Urlaub: Zeit für die technische „Einweisung“. Nach wenigen Minuten schwirrt dir der Kopf. Schalter, Systeme, Gasflaschenhaupthahn, Toilettenkassette, Klappbett, Kurbeln, Entsichern, Einrasten, Füllstandskontrolle, verriegeln, entriegeln, zentrales Kontroll-Paneel, automatische Brauchwasserentleerung, Entlüften, Kurbeln, Fixieren. Hier das Kabel mit Adapter, dort der Schlauch, Keile und Bremsklötze, Sitzarretierung, Bettfixierung, absenkbare Handbremse.

Es ist klar: Man muss technikaffin sein, passionierter Heimwerker und Tüftler mit Hang zur Ent- und Versorgung. Sonst wird das nichts mit dem reibungsslosen Campingurlaub. Ob wir jemals kühles Bier aus dem Kühlschrank, ein warmes Gericht und ein korrekt entleertes Bord-WC hinbekommen werden? Ob ich das Riesenteil ohne Kollateralschäden auf enge Stellplätze bekomme?

Wohnmobil Urlaub erste Etappe: Bad Waldsee – Herrsching. King of the Road-Feeling mit nur 3,5 Tonnen Stahl, Kunststoff und Elektronik unterm Hintern. Die Frontscheibe weit vor mir. Laut dieselt der 2,2 Liter Sprinter-Motor. Der Aufbau erweist sich auf der A 96 als effektives Seitenwindsegel. Wie mag das wohl im stürmischen Norden werden?

Truck beladen statt Koffer packen

Nach den ersten Autobahn-Überholmanövern und zwei, drei achtsam im Schritttempo genommenen Kreisverkehren ist die Anspannung verpufft. Zuhause ein großes Hallo. Die Kleine jubelt. Der Nachbar staunt. Der Pfänder rennt. Rein und raus. Rein und raus.

Das Beladen mit dem Allernotwendigsten – keine zehn Prozent dessen, was auf einschlägigen Plattformen als unverzichtbar definiert wird – zieht sich. Stunde um Stunde schleppen wir den halben Hausrat, Fahrrräder (die kommen in die 1.20 Meter hohe und 2.20 Meter lange Heckgarage), Stühle & Co. in das WoMo, das alles schluckt, auch die abschließenden 120 Liter Frischwasser.

Abfahrt am folgenden Tag in aller Herrgottsfrüh. Ziel: das dänische Küsten-Örtchen mit dem nicht ganz so frisch klingenden Namen Gammelgab.

Bis dahin sind es 1.019 Kilometer. Mit Pkw kein Problem, aber mit einer rollenden Wohn-, Koch-, Dusch- und Schlafeinheit? Auch keins. Wäre da nicht der Endlosstau zwischen Hamburg und Flensburg. Das ansonsten in Staus nervtötende und streitbringende „ich muss Pipi“ von den hinteren Plätzen lässt uns kalt. „Dann mach doch“, das ist schon praktisch.

Schnell und nicht zu durstig

Zweite Lektion Wohnmobil Urlaub: Die Dinger sind schneller als man glaubt. Die 143 PS des Basis-Sprinters bringen uns vor Sonnenuntergang an die Ostsee. Lektion drei imWohnmobil Urlaub: So durstig wie befürchtet ist das Gefährt mit der Aerodynamik einer Staumauer gar nicht. Knapp 12 Liter schluckt unsere rollende Burg im Schnitt. Und dank extrem kurzen Radstands sind auch alle der wirklich zahlreichen Kreisverkehre der Dänen heil geblieben.

Lektion vier im Wohnmobil Urlaub: Wer mühsame Manövrier- und Einparkarbeit vermeiden will, fährt auf dänische Campingplätze. Die haben immer acht bis neun Meter breite Stellflächen, denn aus feuerrechtlichen Gründen müssen zu den Nachbarn auf beiden Seiten mindestens drei Meter Luft bleiben.

Abendspaziergang mit der Pipi-Kiste

Wohnmobil geparkt, Sitze und Tisch in Position gebracht. Stromkabel angeschlossen, Gasherd angeworfen, kühler Wein aus dem 140 Liter fassenden Kühlschrank, Beine hoch. Ja, das ist hyggelig, wie der Däne zu sagen pflegt.

Aber dann, nach dem Espresso, ist Spülzeit. Wassererhitzung ist angesagt. Drehen und Drücken am Paneel. Das dauert. Und ist eng. Und riecht irgendwie. Ich hab keine Geduld.

Also das ganze Geschirr filigran gestapelt zur Gemeinschaftsspülbeckenhütte balanciert. Ein Glas geht zu Bruch. Irritierte Blicke der Könnerfraktion. Dann ist Anstehen angesagt. Nur Männer sind beim Spülen. Die machen das gründlich, umständlich und kontemplativ.

Lektion fünf im Wohnmobil Urlaub: Du bist nie allein. Und nie der erste. Auch nicht bei den Duschen. Und den Toiletten. Und schon gar nicht dort, wo man die WC-Kassette entleert. Lektion sechs im Wohnmobil Urlaub ist eine Frage: Soll man es Urlaub nennen, wenn erwachsene Männer einen Plastikbehälter auf Rädern hinter sich herziehen, in dem 20 Liter Urin, Wasser und Chemie schwappen? Jeden Tag, da vor allem die Kleine nichts lieber macht als auf der bordeigenen Toilette Pipi.

Das tägliche Suchspiel

Lektion sieben im Wohnmobil Urlaub: Die Matratzen sind bequemer als in vielen Hotels. Wer länger als 1,85 ist, schläft mit angezogenen Beinen. Lektion acht im Wohnmobil Urlaub: Ein Hund kläfft immer. Auch nachts. Camper lieben nicht nur ihre rollenden Pipi-Kisten, Trainingshosen und Windschutzschilde aus PE-Folie, sondern auch Hunde. Die sind natürlich mit dabei und freuen sich. Meist lautstark.

Erstes Frühstück an Bord. Wo ist der Kaffee? Wo das Tablett. Wo das Brot? Und das Allroundmesser. Schublade auf, Schublade zu. Klappe auf, Klappe zu. Mein Kurzzeitgedächtnis lässt nach. Oder ein Unbekannter hat nachts alles umgeräumt. Lektion neun im Wohnmobil Urlaub: Du suchst immer.

Lektion zehn im Wohnmobil Urlaub: Sage beim Check-in immer, dass dein Gefährt 2,22 Meter breit und sieben Meter lang ist. Sonst bekommst du von Hecken umstellte, abgelegene Stellplätze mit 2,30 schmaler Zufahrt zugewiesen, in die man das Wohnmobil besser per Kranwagen platziert.

Wohnmobil Urlaub: Immer in der ersten Reihe!

Unsere rollende Trutzburg ist vollautark. Mit Gasvorräten für drei Wochen, viel Frischwasser und großem Abwassertank. Da könnte – und sollte – man die große Freiheit nutzen, einfach so in die Dünen fahren oder am Fjord das Lager aufschlagen. Geht aber nicht.

In Dänemark wie in den meisten Ländern Europas ist das offiziell verboten. Wird hie und da geduldet, in Dänemark aber rigoros unterbunden und ist nur in Schweden, Finnland, Norwegen und der Schweiz dank Jedermannsrecht erlaubt.

Was bleibt, um sich ein Gefühl von Freiheit zu bewahren? Immer in der ersten Reihe stehen, mit dem Bug im tobenden Wind, und nur das Meer vor Augen, keine anderen Wohnburgen.

Ja, der Wind, unser ständiger Begleiter. Der dänische Sommer hatte für uns an allen Tagen zwischen vier und sechs Beaufort parat. Die Flanke des Wohnmobils wirkt wie ein Segel. Der Fahrer muss aufpassen, das Wohnmobil macht dann Sprünge wie eine bockige Geiß. Dafür ließ sich unser Riese beim Verfahren in Arhus gutwillig und extrem wendig auch durch engste Straßen manövrieren.

Wohnmobil-Kapitäne grüßen sich auf der Straße – und helfen sich bei technischen Problemen. Es sei denn, die WoMo-Driver kommen aus Italien. Die blockieren unter lautstarken Diskussionen die Ver- und Entsorge-Spots auf den Campingplätzen. Dabei ist der technische Unverstand, den sie an den Tag legen, genau so groß wie die Grandezza, mit der die fahrenden Burgen umständlich hin- und her rangiert werden.

Meine Erkenntnis: Pfänder, du bist genetisch bedingt kein natural born camper. Dafür aber kann unser Leih-Wohnmobil nun gar nichts. Das ist wendig, sparsam und leicht. Und auch für einen Laien gut zu haben. Erkenntnis Nummer zwei: Flossen und Taucherbrille braucht man in Dänemark nicht wirklich. Erkenntnis Nummer drei: Mein nächster Urlaub findet wieder mit Koffer statt, einem ganz kleinen.

Noch ein paar Tipps zum Wohnmobil Urlaub:

Kurz vor der Abreise in den Wohnmobil Urlaub

Legt alle wichtigen Reisedokumente wie Ausweise, Visa, Tickets und Buchungsbestätigungen bereit.

Steckt Krankenversicherungskarte und die Unterlagen zur Auslandskrankenversicherung ein, auch Impfausweise und gegebenenfalls den Organspendeausweis einpacken. Die Anschrift der Unterkunft oder eine Kontaktnummer vor Ort solltet ihr bei Freunden oder Verwandten hinterlegen. So seid ihr im Notfall erreichbar, wenn das Handynetz eingeschränkt funktioniert.

Zu guter Letzt Kühlschrank und Mülleimer leeren, damit euch bei der Rückkehr keine übelriechenden Überraschungen erwarten.

Bloß nichts vergessen oder lieber doch?

Ein paar Tage vor dem Wohnmobil Urlaub solltet ihr überlegen, was ihr alles mitnehmen möchtet. Legt am besten eine Checkliste an. Eine Packliste für den Wohnmobil Urlaub mit Familie und Kindern findet ihr hier.

Das reduziert den Stress vor der Abreise und ihr habt gute Chancen, dass ihr nichts Wichtiges vergesst. Und wenn etwas fehlt, ist idealerweise noch genug Zeit, um es zu besorgen. Wenn klar ist, was mitgenommen werden soll, geht es ans Packen. Achtung: Das Wohnmobil bekommt man schneller vor als man denkt, gerade wenn man kein Wohnmobilprofi ist und eine Sahara Expedition wird es auch nicht.

Tipp für unterwegs: Reiseübelkeit und andere Beschwerden

Gerade wer mit Kindern reist kann ein Lied davon singen. Endlich geht es los und plötzlich wird es den Kleinen übel?

Die gute Nachricht: Da Reiseübelkeit keine Krankheit ist, der Körper reagiert nämlich, kurz gesagt, mit der Übelkeit nur auf eine Verwirrung deines Gleichgewichtsorgans. Trotzdem nervt es.

Was hilft bei Reiseübelkeit?

Wenn möglich nach vorne setzen und in die Ferne schauen.

Kurvige Strecken umfahren.

Nicht lesen, das verstärkt das Schwindelgefühl.

Regelmäßig kleine Pausen an der frischen Luft machen und dabei bewegen.

Im Auto sollte es etwa 21 bis 23 Grad warm sein, ist es draußen heiß, dann noch etwas wärmer.

Eine Kleinigkeit essen, bevor es losgeht.

Bei rent-easy.de bekommt die ganze Hymer-Bandbreite von kompakt bis XXL.

